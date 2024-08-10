Білорусь стягує живу силу та техніку до кордонів України: що відомо

Білорусь, очільник якої заявив про намір вступити у війну, перекидає до прикордоння з Україною війська, а також реактивні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер». Про це заявив міністр оборони білорусі Віктор Хренін, передає Telegram-канал «Пул Первого».

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Йдеться про виконання вказівки Олександра Лукашенка щодо посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, які межують з Київською та Чернігівською областями.

«Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи „Полонез“ і комплекси „Іскандер“, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони», — цитують слова Хреніна.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили «десятки дронів», які залетіли з боку України. Цілі нібито знищили, уламки шукають.

«Полонез» — це білоруська 301-мм реактивна система залпового вогню. Призначена для високоточного ураження живої сили, неброньованої і броньованої військової техніки та інших об'єктів.

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«Іскандер» — російські оперативно-тактичні ракетні комплекси. «Іскандер-М» є балістичною ракетою.

Нагадаємо, у росії, а саме: у Курській, Брянській та Білгородській областях, які граничать з Україною, введено режим контртерористичної операції (КТО). Також була інформація, що режим КТО запроваджено й у білорусі.

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