Двоє людей загинули внаслідок нічної ракетної атаки на Київщині (фото, відео)

У ніч проти неділі, 11 серпня, російські загарбники, які днями вдарили по супермаркету з відвідувачами в Костянтинівці, що на Донеччині, знов атакували Україну з повітря.

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Вночі Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запуск ворогом дронів-камікадзе, а також балістичних ракет, що йшли на Київщину та столицю, а також на Кременчук.

В деяких районах Києва було чутно, як працювала ППО. А ранком у ДСНС повідомили про трагедію на Київщині — внаслідок ворожої ракетної атаки загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

У надзвичайній службі зазначають, що уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Загиблих знайшли під завалами під час пошуково-рятувальних робіт.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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У той же час моніторинговий канал «Николаевский Ванек» пише, що в Броварському районі на житловий будинок «безконтрольно впала північнокорейска ракета та накоїла біди».

В ДСНС виклали відео рятувально-пошукових робіт (18+).

Керівник КМВА Сергій Попко зазначив, що вдруге, з початку серпня ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ — ніч, що минула, розпочалася із запуску балістичних ракет в напрямку столиці.

«Як і попередній раз, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя. На той момент вже було відомо про кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу „Shahed“. Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України», — додав він.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину в Києві без руйнувань, інформація щодо потерпілих відсутня.

А напередодні увечорі росіяни вдарили ракетою по Золочеву, що на Харківщині.

Очільник обласної ВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог поцілив по Будинку дитячої та юнацької творчості.

Фото зі сторінки О.Синєгубова

Фото зі сторінки О.Синєгубова

Фото зі сторінки О.Синєгубова

«Відбулося загоряння даху двохповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні ворог вдарив ракетою по Краматорську. Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про удар по об'єкту критичної інфраструктури. Один працівник загинув, ще кілька отримали поранення.

Фото — скріншот

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