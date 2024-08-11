Поранений на фронті відомий український актор став жертвою шахраїв (фото)

Правоохоронці періодично повідомляють про викриття шахраїв, які обманюють громадян, виводячі кошти з їхніх рахунків, як це було, зокрема, зі схемою, яку створили на Вінничині ув'язнені колонії.

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Не рідко жертвами аферистів стають рідні військових чи самі військовослужбовці. «Попався» шахраям й поранений актор та боєць Андрій Валенський. Він, дякуючи українцям за фінансову підтримку, розповів у соцмережі, як аферисти скористались його станом та отримали доступ до зібраних грошей.

«Пізно ввечері вчора, після прийому знеболюючих, коли я вже майже засинав, мені зателефонували, представившись співробітниками „Монобанку“ і ввели в оману. Шахрайськими діями вони вивели з мого банківського рахунку 270 тис. грн. Офіцери поліції вже були у мене, я надав їм всі скріни і деталі, сподіваюсь на допомогу. „Монобанк“ теж в курсі цієї ситуації, але, на жаль, вони не можуть запобігти такого виду шахрайствам», — пише актор.

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Валенський розповів, що кошти збирались на пластичну операцію, яку, можливо, потрібно буде робити в найближчий час, а не чекати на безкоштовну операцію до півроку.

«Моя карта захищена, рахунок досі відкритий, і я вам вдячний, що ви не зупиняєтесь і продовжуєте донатити. Все, що залишиться після лікування, я передам у свій БПЛА підрозділ „Пташка ДоДо“, бо хлопці все ще на передовій і постійно потребують оновлення обладнання. Тому ця допомога не тільки для мене, а й для моїх побратимів, наших захисників», — додав він.

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Фото з Instagram

Актор театру та кіно, який грав у серіалах «Слуга народу», «Розтин покаже», «Пес», «Останній яничар», «Поганий хороший коп», «Жіночий лікар», був поранений на Донеччині між Кліщіївкою та Іванівським. На нього очікує ще кілька операцій. Боєць отримав черепно-мозкову травму, контузію, у нього розбите обличча, зламаний ніс та ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно.

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Про це повідомляла його колега-акторка Римма Зюбіна, яка оголошувала збір коштів для допомоги «актору Андрію Валенському, який працював у театрі ім. Тараса Шевченка у Харкові, театрі ім. Лесі Українки й у театрі Драми та Комедії на Лівому березі Дніпра у Києві і ціною свого життя та здоров’я захищає нас».

Багато діячів культури нині захищають Україну на фронті й нажаль, серед них є багато загиблих. Так, не стало актора театру та кіно Богдана Колесника, який загинув у грудні 2023 року, а 30 квітня загинув молодий український актор театру і кіно Євген Шумілов.

Фото зі сторінки Андрія Валенського у соцмережах

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