Постраждалих — десятки тисяч: близько 30 ув'язнених вінницької колонії брали участь у масштабній афері (фото)

В Україні триває боротьба з шахрайством. Кіберфахівці Служби безпеки України та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців. Про це повідомили у відомстві.

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«„На рахунку“ зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих. За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти. Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий „смотрящий“ за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько „Гєша“. До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували „строки“ у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли „на волю“», — йдеться у повідомленні.

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Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

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«Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий „безпековий рахунок“ через онлайн-додаток, щоб „вберегти заощадження від викрадачів“. Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники „на волі“ знімали готівку та передавали її в „злодійську касу“», — повідомили в СБУ.

Під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено: мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники; банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

• 2 особам — за ч. 2 ст. 255−1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

• 1 особі — за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

• 7 особам — за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

«П'ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в'язнів — переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації», — йдеться у повідомленні СБУ.

Як писали «ФАКТИ», аферистка, перебуваючи в Італії, виманила в українців сотні тисяч доларів.

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