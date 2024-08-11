Понад 50 безпілотників знищено: у Повітряних Силах прокоментували нічну атаку окупантів

В Повітряних Силах ЗСУ розповіли про нічну дроново-ракетну атаку на Україну — ворог застосував чотири балістичні ракети KN-23 з території Воронезької області рф, які прямували на Київщину, де загинув чоловік та його маленький син, та 57 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).

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«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях. Стосовно російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних», — зазначив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

На черговий удар зс рф по Київщині відреагував президент Володимир Зеленський, який висловив співчуття рідним загиблих та постраждалим, серед яких — 12-річний хлопчик.

«За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети. Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї — із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів», — зазначив він та подякував партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією.

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Зеленський додав, що для того, аби дійсно зупинити російський терор, Україна потребує не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі міста й громади, а й сильних рішень партнерів — рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. «Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт — ми реально наблизимо її справедливе завершення», — додав він.

Також окупанти завдавали ударів по Донеччині, а по Покровську, ймовірно, били з реактивної артилерії.

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Фото з відкритих джерел

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