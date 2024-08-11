Б'ють по інфраструктурі: росіяни другий день поспіль накривають вогнем Краматорськ (фото)

Російські окупанти, які напередодні завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури Крматорська, знов атакували це місто на Донеччині, і цього разу поціливши по інфраструктурному об'єкту.

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«Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги», — повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

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А в Офісі генпрокурора уточнили, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали щонайменше 5 містян — трьох чоловіків та двох жінок ушпиталено.

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Фото прокуратури

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, територію підприємства, торговельні приміщення, автотранспорт. Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ «Смерч».

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Протягом доби, що минула загарбники 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

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Фото зі сторінки В. Філашкіна

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; у Стінках загинула людина.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.

Нагадаємо, що днями російські терористи вдарили по супермаркету в Костянтинівці, що на Донеччині — є загиблі, у тому числі й діти, багато людей постраждало.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

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