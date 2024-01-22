Причина у росії: Польща та Литва посилять військову співпрацю

Литва, якій росія погрожуює війною у відповідь на дискусії про закриття шкіл із російською мовою навчання, та Польща хочуть розширити співпрацю в оборонному секторі.

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«Ми будемо посилювати військову співпрацю. Ми будемо проводити спільні навчання, ми будемо шукати додаткові форми спільної підготовки наших збройних сил, ми будемо посилювати військову мобільність», — заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою у Вільнюсі, пише t-online.

Литва, до якої Німеччина планує перекинути чотири тисячі солдатів Бундесверу, і Польща межують з російським балтійським ексклавом Калінінградом і близьким союзником росії — білоруссю. Сусідні країни занепокоєні розширенням російської агресивної війни в Україні. Між двома країнами ЄС і НАТО існує вузький сухопутний коридор — так звана Сувалкська щілина. Захопивши його, росія може відрізати країни Балтії від решти території НАТО.

Раніше глава Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Сувалкський коридор потребує особливої уваги, моніторингу та концентрації.

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Раніше повідомлялося, що Бундесвер вважає загрозу з боку росії реальною і теж звертає увагу на можливий удар по Сувалкському коридору.

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