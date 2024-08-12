Зеленський показав пожежу на ЗАЕС: що відбувається на атомній станції зараз

Президент Володимир Зеленський показав, в якому стані перебуває зараз Запорізька атомна станція, де окупанти влаштували підпал.

«Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території», — написав очільник держави, опублікувавши відео станції.

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Також Володимир Зеленський відзначив, що наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не може бути. Держава-терорист росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи, і світу.

«Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», — додав очільник держави.

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Своєю чергою, МАГАТЕ заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після «численних вибухів».

Вірогідними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал.

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На ранок пожежа на території Запорізької атомної електростанції припинилася. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, рівень радіації у Нікопольському районі в нормі.

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«Тримаємо ситуацію на контролі», — написав Лисак.

Нагадаємо, 11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.

В «Енергоатомі» також повідомили, що зараз радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає.

«Використання рашистами атомної станції в якості військової бази наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному обʼєкті. Лише звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору — Енергоатому, може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію», — резюмували в компанії.

Як повідомляли «ФАКТИ», український «атомник» Євген Бахмач у нещодавньому інтерв'ю росЗМІ розповів, що ЗАЕС є спадщиною Радянського Союзу, будували його росіяни та об'єкт став гордістю усієї Європи. Україна ж останні десятиліття не могла обслуговувати АЕС, тому, на його думку, у плані безпеки майбутнє ЗАЕС у росії значно спокійніше.

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