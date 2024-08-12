Грошей побільшає: хто з пенсіонерів отримає доплати до кінця року

Поки в уряді обговорюють деталі скасування прожиткового мінімуму й скорочення кількості виплат, в Пенсійному фонді України розповіли, чи підвищуватимуть пенсії до кінця 2024 року.

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На жаль, масові перерахунки цьогорічних пенсій вже завершилися, пише профільне видання про пенсії.

Разом з тим, деякі пенсіонери все ж таки можуть розраховувати на доплати, нагадали в Пенсійному фонді України.

Йдеться про спеціальні доплати після досягнення певного віку. На такі доплати мають право усі пенсіонери, які отримують пенсію за віком, якщо її розмір менший ніж 10 340,35 грн. Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату.

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Відповідно до пенсійного законодавства, передбачені такі доплати до пенсії за віком:

- після досягнення 70 років — 300,00 грн;

- після досягнення 75 років — 456,00 грн.;

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- після досягнення 80 років — 570 грн.

У перший місяць після досягнення зазначеного віку пенсіонер не отримуватиме весь розмір доплати, оскільки нарахування доплати починається не з початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць її буде виплачено неповністю, а пропорційно кількості днів.

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Нагадаємо, що крім пенсії багато українців можуть розраховувати на допомогу від міжнародних благодійників, в тому числі й на організацію ООН. Але для отримання коштів потрібно відповідати деяким вимогам.

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