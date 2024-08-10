Умови змінилися: як отримати грошову допомогу від ООН і не стати жертвою шахраїв

Через війну та скрутне економічне становище, в яке попали багато українців, агенція ООН (УВКБ ООН) вже третій рік проводить виплати багатоцільової грошової допомоги громадянам нашої країни.

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Про це йдеться на Youtube-каналі «На пенсії».

Але через збільшення кількості заяв від постраждалих українців організація постійно змінює умови отримання грошової допомоги.

Наразі сума виплат розрахована на основі мінімального споживчого кошика і на сьогодні становить 3 600 грн на одну особу. У минулому опалювальному сезоні до цієї суми додавалося ще 2 200 грн для підготовки до зими. Але чи буде така добавка до допомоги цього року, наразі невідомо.

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Фінансова підтримка від ООН розрахована на три місяці та виплачується переказом 10 800 грн на кожного члена сім’ї.

Гроші отримує той, хто був зазначений як голова домогосподарства під час реєстрації заявки.

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Нагадаємо, що домогосподарство — це глава домогосподарства, дружина або чоловік, діти до 23 років, батьки, дідусі та бабусі, тільки якщо вони перебувають на утриманні сім’ї.

Усі інші члени сім’ї мають подавати заявку окремо.

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Агенція пріоритетно надає підтримку найбільш вразливим громадянам.

На сьогодні отримати допомогу можуть:

- вимушені переселенці,

- ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема й з-за кордону.

При цьому подати заявку на матеріальну допомогу можуть тільки сім’ї, які:

- не отримували до цього грошей від міжнародних організацій;

- мають дохід не більше 5 400 грн на кожного;

- відповідають хоча б одному із критеріїв уразливості.

Йдеться про сім’ї, які:

- очолюють батьки-одинаки з дітьми віком до 18 років,

- піклуються про літніх членів сім’ї, старших за 55 років,

- складаються з самотніх літніх людей, старших за 55 років чи тих, які виховують дітей до 18 років,

- доглядають за особами з інвалідністю чи важким хронічним захворюванням.

Адреси та телефони пунктів збору даних можна знайти на офіційному сайті або у Telegram-каналі Агенції ООН.

Щоб поставити будь-які запитання щодо отримання грошової допомоги, можна:

написати лист на електронну адресу агенції або зателефонувати в робочі дні з 9 до 18 години на гарячу лінію за номером 0 800 307 711.

Під час реєстрації заявки вам буде потрібно пред’явити документи та деякі дані про себе, а саме:

- документ, що посвідчує особу, це може бути паспорт або ID-картка,

- ідентифікаційний номер ІПН,

- свідоцтво про народження дітей (за їх наявності),

- номер банківської картки, зверніть увагу, що картка «еПідтримка» не підходить.

- документи, що підтверджують категорію вразливості, це можуть бути відповідні довідки, виписки, посвідчення тощо.

- свій номер телефону.

Однією з важливих умов є присутність усіх членів сім’ї в момент реєстрації. Маломобільних людей можуть зареєструвати за оригіналами документів. Щоправда, для цього буде потрібна медична довідка, що підтверджує стан їх здоров’я.

«ФАКТИ» також розповідали, що у деяких випадках українцям можуть перерахувати пенсію. Зокрема, частина пенсіонерів може отримати на дві тисячі більше.

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