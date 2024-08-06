«Ви теж страждали»: принца Гаррі та Меган Маркл похвалили в популярній телепередачі

Герцога і герцогиню Сассекських похвалили за те, що вони піклуються одне про одного після того, як склали з себе повноваження королівських осіб у 2020 році. З того часу у них досить напружені стосунки з членами королівської сім'ї. Під час останнього інтерв'ю CBS, принц Гаррі та Меган Маркл розповіли телеведучій Джейн Полі про свою нову ініціативу «Батьківська мережа», яка спрямована на боротьбу з небезпеками, пов'язаними з насильством в інтернеті, пише видання Hellomagazine.

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73-річна Джейн Полі спочатку поспілкувалася з Донною і Крісом Доулі, син-підліток яких, на жаль, покінчив життя самогубством. А потім зосередила увагу на колишній актрисі Меган Маркл, яка зазнала згубного впливу соціальних мереж і мала суїцидальні думки під час вагітності сином Арчі. Про це вона говорила в програмі Опри Уїнфрі ще у 2021 році.

«У вас був досвід, який пов'язує вас з цими сім'ями, — зазначила Джейн. — І я бачу, як ви торкаєтеся руки свого чоловіка. Я знала, що ви будете піклуватися один про одного — але зв'язок, який ви маєте з людьми, полягає в тому, що вони знають, що ви теж страждали особисто».

У відповідь мати двох дітей Меган сказала: «Я розумію, чому ви це робите — я не очікувала цього, але я розумію, чому ви це робите, тому що є наскрізна лінія, я думаю. І коли ви пройшли через будь-який рівень болю або травми, я вважаю, що частина нашого шляху зцілення (безумовно, частина мого шляху) полягає в тому, щоб по-справжньому відкрито говорити про це».

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Герцог і герцогиня Сассекські розпочали свою нову ініціативу після успішного завершення дворічної пілотної програми, яку проводила The Archewell Foundation. «Батьківська мережа» вперше доступна для батьків у США, Великобританії та Канаді.

Її ключова мета — надати важливу підтримку батькам, чиї діти постраждали від шкідливого впливу соціальних мереж або які переживають трагічну втрату дитини.

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Джеймс Холт, виконавчий директор The Archewell Foundation, сказав: «Протягом останніх двох років разом із нашими співзасновниками принцом Гаррі та Меган, герцогом і герцогинею Сассекськими, наша команда вела глибокий діалог із батьками та молодими людьми щодо наслідків соціальних мереж для їхнього психічного, фізичного та емоційного благополуччя. Стало цілком очевидно, що існує гостра потреба у спілкуванні та спільноті тих, хто розуміє біль, страх та ізоляцію, спричинені впливом соціальних мереж на дітей. Ми віримо в перетворювальну силу спільноти, і саме тому ми створили цю мережу — щоб об'єднати тих, хто стикається з подібними проблемами, і запропонувати їм взаємну підтримку».

Раніше стало відомо, чому принц Гаррі не показує публіці своїх дітей.

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