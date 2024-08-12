«Копія тата»: у мережі сперечаються з приводу світлин доньки Євгена Кота
Донечці популярного танцюриста та хореографа Євгена Кота та спортсменки Наталі Татарінцевої виповнився місяць. Нагадаємо, дівчинку назвали незвичним імʼям Леля, на честь стародавньої богині любові.
На своїй сторінці у соціальній мережі Євген виклав світлини та відео доньки, які викликали жваве обговорення підписників. Особливо з приводу того, на кого все ж схожа крихітка.
«Вже цілий місяць ми твої батьки, — підписав фото Євген. - Аж не віриться…»
Багато з шанувальників пари вирішили, що Леля дуже схожа на маму.
«Ну Наталя, маленька копія», — написали у коментарях.
«Так на маму схожа вже», — вважають шанувальники.
«Вона схожа 50/50, мені здається, вона прекрасна», — вирішили підписники.
Були й ті, хто вважає, що дівчинка — копія Євгена.
«Чарівний погляд, — поділилися враженнями. - Таткові очі».
«Татова копія, як на мене, — написали у коментарях. - Але Леля з кожним місяцем буде змінюватися. Та це вже не так і важливо. Головне, щоб вона була здоровенькою і щасливою дівчинкою і жила під мирним небом у вільній Україні з такими неймовірними батьками. Щиро вітаю крихітку Лелю з першим місяцем!»
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