«Копія тата»: у мережі сперечаються з приводу світлин доньки Євгена Кота

Донечці популярного танцюриста та хореографа Євгена Кота та спортсменки Наталі Татарінцевої виповнився місяць. Нагадаємо, дівчинку назвали незвичним імʼям Леля, на честь стародавньої богині любові.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Євген виклав світлини та відео доньки, які викликали жваве обговорення підписників. Особливо з приводу того, на кого все ж схожа крихітка.

«Вже цілий місяць ми твої батьки, — підписав фото Євген. - Аж не віриться…»

Шанувальники подружжя обговорюють, на кого схожа дівчинка

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Багато з шанувальників пари вирішили, що Леля дуже схожа на маму.

«Ну Наталя, маленька копія», — написали у коментарях.

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«Так на маму схожа вже», — вважають шанувальники.

«Вона схожа 50/50, мені здається, вона прекрасна», — вирішили підписники.

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Були й ті, хто вважає, що дівчинка — копія Євгена.

«Чарівний погляд, — поділилися враженнями. - Таткові очі».

«Татова копія, як на мене, — написали у коментарях. - Але Леля з кожним місяцем буде змінюватися. Та це вже не так і важливо. Головне, щоб вона була здоровенькою і щасливою дівчинкою і жила під мирним небом у вільній Україні з такими неймовірними батьками. Щиро вітаю крихітку Лелю з першим місяцем!»

Нагадаємо, подружжя Володимир Остапчук та Катерина Поплавська чекають на народження сина.

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