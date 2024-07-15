Євген Кот розкрив інтригу з імʼям новонародженої доньки

У родині відомого хореографа Євгена Кота та спортсменки Наталії Татаринцевої народилась перша дитина. За словами Наталі, пологи були складними і їй довелося зробити кесарів розтин. Усіма подробицями перебігу пологів і перших днів життя донечки подружжя ділиться на своїх сторінках у соціальних мережах.

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«Ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє, — написала Наталя. — Твої мама і тато».

Ще до народження була відома стать дитини, а от імʼя донечки батьки тримали у секреті до останнього. Виявилось, що дівчинку назвали Лелею — це словʼянське імʼя богині кохання.

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Зараз мама з дитиною вже вдома, й Наталя показує, як змінюється її тіло після народження доньки, публікуючи свої фото.

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«Ви просто неймовірна! Відразу після пологів продовжуєте дарувати жінкам натхнення та знання!» — подякували підписники.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала втретє стала мамою.

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