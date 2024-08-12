Брітні Спірс постала у новій версії знаменитої сукні Versace Butterfly Dress і ледь не спровокувала скандал

Відома співачка Брітні Спірс, перед якою нещодавно вибачився Оззі Осборн, опублікувала в соцмережах відео, в якому постала в оновленій версії знаменитої сукні Versace Butterfly Dress.

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Вочевидь, зробила це 42-річна співачка під впливом ностальгії, адже вперше плаття з'явилось на публіці у 2002 році, коли юна Брітні перебувала в зеніті слави.

Брітні Спірс

Згодом сукня була продана, а нещодавно 36-річна актриса Блейк Лайвлі повторила культовий образ поп-діви на прем'єрі свого нового фільму «Все закінчиться на нас» у Нью-Йорку.

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Блейк Лайвлі

Вийшовши на червону доріжку в тій самій сукні, яку вона придбала більш ніж за 10 тисяч доларів, актриса сказала, що є великою шанувальницею Спірс.

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Цілком ймовірно, що Брітні схвилювало це визнання, хоча деякі фанати співачки вважали, що повторювати її образи — небезпечно, адже нещодавно Спірс пригрозила подати до суду на співачку Холзі через кліп, заснований на її житті.

До того ж нещодавно Спірс повідомила, що її нова сукня подобається їй більше, ніж стара, оскільки дужче відкриває її красиві ноги.

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Але цього разу Спірс, швидше за все, не хотіла нікого зачепити. Як тільки почали з'являтися чутки про її можливий конфлікт з Блейк, вона поспішила зробити актрисі комплімент: «Це модернізована версія моєї сукні Versace 2002 року. Я в ній, звичайно, не Блейк Лайвлі, але мені подобається».

Також джерело TMZ розповіло, що Спірс насправді була «дуже задоволена» і вважала, що Блейк виглядала в її сукні «чарівно». Лайвлі у свою чергу поставила лайк відео Брітні, поклавши край пліткам.

До речі, через вихід Блейк на червону доріжку в сукні Брітні багато хто вважав, що актриса зіграє співачку у майбутньому байопіку про неї, проте інсайдери повідомили, що це не так, просто пісня Спірс Everytime звучить у фільмі «Все закінчиться на нас». А кастинг на роль Брітні ще навіть не проводився.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс налякала шанувальників, вкотре видаливши свої акаунти у соцмережах.

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