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Варто «змінити кілька рухів»: Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс

22:03 2 серпня 2024
Оззі Осборн

В останньому епізоді подкасту The Osbournes 75-річний Оззі Осборн, фото якого на прогулянці приголомшили шанувальників, вибачився перед Брітні Спірс. Він сказав: «Брітні, я дійсно повинен вибачитися перед тобою. Мені дуже шкода, що я зробив цей коментар. Однак, було б краще, якби ти не танцювала один і той самий довбаний танець кожного дня. Змінити кілька рухів… Я люблю Брітні Спірс, але це один і той самий танець кожного дня!», пише The News.

«Я справді перепрошую, — додав він. — Я люблю тебе і вважаю, що ти прекрасна».

Це сталося після того, як Оззі викликав фурор, висміявши танцювальні рухи Брітні Спірс. Він поскаржився: «Я ситий по горло тим, що бачу, як бідна стара Брітні Спірс танцює на YouTube кожен клятий день. Це сумно, дуже, дуже сумно».

У відповідь на зауваження Оззі, Спірс виступила з різкою заявою, спрямованою проти співака і його сім'ї.

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Вона написала: «Я скажу сім'ї Осборнів, яка є найнуднішою сім'єю, відомою людству, щоб вони люб'язно пішли на х… й!!!»

Однак Брітні досі не відповіла на вибачення Оззі, і її шанувальники з нетерпінням чекають на її відповідь.

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Раніше стало відомо, скільки заробила Брітні Спірс завдяки скандальним мемуарам.

Фото Getty Images

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