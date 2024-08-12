Не все так просто: співзасновник DeepState пояснив, чому рф не перекидає сили зі сходу України в курську область (відео)

Незважаючи на те, що російська влада втратила контроль над 28 населеними пунктами, кремль вперто не бажає перекидати в курську область сили зі сходу України.

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Ймовірні причини цього в ефірі телеканалу «Еспресо» назвав співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий.

На його думку, російське військове керівництво поки що не відтягує сили зі сходу України, бо боїться, що окупанти втратять позиції в районі Покровська, Вугледара та Торецька,

В той же час експерт зазначає, що навіть якщо ворог забере якісь підрозділи з Покровського напрямку, захисники навряд чи відчують це, так як окупантів там настільки багато, що не вистачає ресурсів для їхнього повного знищення. На цій ділянці фронту росіяни мають колосальні можливості, від яких вони навряд чи відмовляться.

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Крім того, Погорілий вважає, що з більшою вірогідністю можна допустити, що командування рашистської армії може почати переводити до курщини підрозділи з півдня нашої країни.

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Нагадаємо, що сьогодні, 12 серпня, головний військовий злочинець росії владімір путін збирав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого міноборони, щоб воно «видавило супротивника» з курської області. Будемо сподіватись, що це їм не вдасться.

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