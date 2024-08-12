Кремлівський диктатор провів нараду щодо ситуації у курській області: що заявив путін

Очільник росії володимир путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого міноборони, щоб воно «видавило супротивника» з Курської області.

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Про це пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.

«Головна задача стоїть, безумовно, перед міністерством оборони — видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордону», — сказав військовий злочинець путін.

Крім того, диктатор оцінив шанси на переговори між двома країнами. За його словами, про перемовини нібито не може бути й мови з людьми, які, мовляв, «завдають ударів по мирних жителях, цивільній інфраструктурі». Забувши про удари російських терористів по мирних українських містах та окупацію ЗАЕС, а також власні погрози «ядеркою», він нахабно звинуватив Україну в «створенні загрози для об'єктів ядерної енергетики».

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За словами «фюрера», своїми діями в курській області «Київ намагається покращити свої переговорні позиції в майбутньому», а також «зупинити просування російських військ на фронті».

Зазначимо, що 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора. Видання Forbes написало, що українські війська риють окопи в Курській області росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися. До того ж сьогодні, 12 серпня, журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області — це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше.



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