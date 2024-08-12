«Прорив» у курській області: влада рф визнала, що держава-агресор не контролює 28 населених пунктів

Держава-терорист росія втратила контроль над 28 населеними пунктами курської області після того, як у регіоні розпочалися бойові дії.

Про це на нараді з російським диктатором володимиром путіним заявив в.о. губернатора курської області олексій смірнов, пише «Нова газета».

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«Наразі ситуація в регіоні складна. На сьогоднішній день під контролем супротивника перебуває 28 населених пунктів», — розповів смірнов.

За його словами, глибина проникнення на територію Курської області нібито становить 12 кілометрів, а ширина по фронту — 40 кілометрів.

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Він також додав, що інформації «про долю 2 тисяч осіб», які проживають у цих 28 населених пунктах, немає.

Зазначимо, що бої у Курській області розпочалися ще минулого тижня. Практично відразу після цього міноборони росії та фсб вийшли із заявами про те, що на територію регіону зайшли «українські військові». При цьому офіційні особи України не підтверджували таких чуток і перебіг бойових дій не коментують. У російських Telegram-каналах від початку боїв у Курській області з'являлася інформація про те, що українські захисники нібито встановили контроль над низкою населених пунктів. Але на офіційному рівні це не підтверджували.

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Нагадаємо, що репер Ярмак показав відео, зняте на звільненій від путінізму Курщині. З нього видно, що жителі Курської області добре розуміють українську мову і ставляться до наших воїнів без ворожості.



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