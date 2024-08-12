«100% креатура міністра Галущенка»: журналісти про затриманого на хабарі Хейла

Затриманий на хабарі у 500 тисяч доларів Олександр Хейло — це 100% креатура міністра Галущенка. Про це на своїй Facebook-сторінці заявив журналіст Юрій Ніколов.

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«Затриманий прямо на хабарі Хейло — це стовідсоткова креатура міністра Галущенка і смотрящего за ним радника Ігоря Миронюка. До вторгнення він крутився на керівних посадах в різних енергокомпаніях — і приватних, і державних. У 2022 році Галущенко покликав його очолити ДП „Укрвугілля“ (це підприємство забирає вугілля з державних шахт). А минулої осені піднявся до „вугільного“ заступника міністра, і вже з цієї посади збирав бабулєси за те, чому насправді мав допомагати — рятувати державне майно від окупантів», — пише Ніколов.

Також журналіст спростував заяву силовиків про те, що затримання Хейла відбулося нібито «за сприяння Галущенка».

«Очевидно, це настільки нефотогенічна історія для Галущенка, що його піар-аси видумали історію про те, що затримання заступника відбулось за його підтримки. Насправді про його „підтримку“ в НАБУ і САП нічого не знають, про неї говорить тільки татарівське СБУ… Щобільше, за даними моїх джерел, затримання Хейла відбулось в суботу. І як мені підказав колега, саме в суботу в Міненерго і дізнались про цей факт. Тобто вся підтримка міністра звелась до того, щоб у свинячий голос у понеділок поставити питання про звільнення Хейла. Коли він вже другий день як був затриманий в ресторані під час отримання хабаря», — зазначає Ніколов.

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Своєю чергою голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець у соцмережі стверджує, що Олександр Хейло свого часу поширював антиукраїнські наративи.

«Затриманий сьогодні заступник міністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з такими наративами та назвами: „Государства Украина нет и не было никогда“ або „Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты“. Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже», — поінформувала вона.

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Нагадаємо, що після викриття СБУ та НАБУ масштабної корупційної схеми в Міненерго, яку організував заступник міністра Олександр Хейло, його було звільнено з посади. Також виявилося, що затриманий на хабарі є кумом Сергія Кузяри, пов’язаного зі зрадником України Віктором Медведчуком і володів «Селидівським машинобудівним заводом», який є фігурантом кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними грошима з подальшим конвертуванням у готівку за нібито надані товари та послуги шахтам «Красноармійськвугілля».

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