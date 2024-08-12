Кум «менеджера» Медведчука Сергія Кузяри? Що відомо про затриманого на хабарі Олександра Хейла

Затриманий на хабарі сьогодні заступник міністра енергетики Олександр Хейло є кумом Сергія Кузяри, пов’язаного зі зрадником України Віктором Медведчуком. Інформацію про це сам Хейло раніше підтверджував у ЗМІ.

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«У 2013 році Хейло був заступником директора «Шахти «Краснолиманська». А до лав засновників однойменної компанії входив Сергій Кузяра, якого наразі підозрюють у держзраді за торгівлю вугіллям з терористичними «Л/ДНР» та сприяння терористичним організаціям. За даними ЗМІ, Кузяра також пов'язаний спільними справами з Віктором Медведчуком. Чинного заступника міністра енергетики Хейла та Кузяру, якого у медіа називають вугільним топменеджером Януковича-молодшого, пов’язує не тільки бізнес — вони куми, що підтверджував і сам Хейло», — пишуть журналісти.

Щодо нинішньої справи Хейла, то, за даними джерел видання, обшуки у справі проходили саме на ДП «Селидіввугілля» та ДП «Добропіллявугілля».

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Зазначимо, що нинішній директор ДП «Шахта «Краснолиманська» Сергій Кобиляцький раніше очолював ДП «Селидіввугілля».

В матеріалах справи зазначають, що Хейло залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Цим керівником видобувного підприємства, за словами джерел видання, і може бути Сергій Кобиляцький, який раніше керував ДП «Селидіввугілля».

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Зазначимо, Хейло володів «Селидівським машинобудівним заводом», який є фігурантом кримінального провадження (титрами № 42 014 050 990 000 216 від 26.12.2014 року) щодо заволодіння бюджетними грошима з подальшим конвертуванням у готівку за нібито надані товари та послуги шахтам «Красноармійськвугілля».

Також Хейло вів бізнес в окупованому Криму. 5 листопада 2014 року Олександр Хейло став співзасновником ТОВ «Фест Трейд» з реєстрацією на тоді вже захопленому росіянами Кримському півострові. Проте сам заступник міністра це заперечував. Проте, за інформацією Громадської ради доброчесності, Хейло неодноразово відвідував окупований Крим разом із дружиною, суддею Яною Хейло, а одна з цих поїздок тривала понад два місяці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про корупційні схеми у Міністерстві оборони та про чиновника, який фігурує у справі про хабар на $ 700 тисяч.

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