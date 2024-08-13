«Лідери росії, Китаю та Північної Кореї люблюять свої країни»: що сказав Дональд Трамп в інтерв’ю Ілону Маску

В ході передвиборчих перегонів в США, де шанси кандидатів на пост глави Білого дому зрівнялися, висуванець Республіканської партії США Дональд Трамп дав інтерв'ю генеральному директору Tesla Ілону Маску в його соціальній мережі Х.

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Під час бесіди Маск, якого нещодавно розкритикував президент Джозеф Байден, заявив про свою зацікавленість брати участь в уряді в разі перемоги Трампа на виборах. Як повідомляє CNN, Маск запропонував Трампу сформувати комісію з ефективності уряду, яка буде спрямована на розумне витрачання державних коштів, та висловив бажання бути частиною цієї комісії.

Трамп підтримав цю ідею, заявивши: «Мені б це сподобалося». Пізніше Трамп додав, що йому потрібна допомога Маска у виконанні однієї з головних передвиборчих обіцянок — ліквідації Міністерства освіти. «Мені потрібен хтось, у кого багато сили, сміливості та розуму. Я хочу закрити Департамент освіти, повернути освіту в Штати», — зазначив Трамп.

В інтерв'ю Трамп також заявив, що під час свого президентства застерігав путіна від нападу на Україну, і звинуватив у початку війни нинішнього очільника Білого дому Джо Байдена. Трамп підкреслив, що мав добрі стосунки з путіним і попереджав його: «Ти не можеш цього зробити (вторгнутись в Україну. — Авт.), Володимире», на що той нібито відповів відмовою.

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Крім того, Трамп зазначив, що розмови Байдена про членство України в НАТО стали приводом для вторгнення путіна. Він також висловив думку, що головною загрозою для людства є не кліматичні зміни, а ядерний конфлікт, оскільки п'ять країн мають значний ядерний арсенал, і Китай може перевершити США у цій сфері.

Трамп похвалив лідерів росії, Китаю та Північної Кореї, назвавши їх «на вершині своєї гри», та підкреслив, що США потрібен сильний президент для протистояння їм. Він зазначив, що ці лідери люблять свої країни, хоч це й «інша форма любові».

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Ілон Маск, який підтримує Трампа як кандидата від республіканців, під час інтерв'ю висловлював підтримку експрезиденту, зокрема, за хоробрість, яку той проявив під час замаху на нього 13 липня, внаслідок якого Трамп дістав поранення вуха. Кандидат у президенти зізнався співбесіднику, що після цього випадку він став більш віруючим: «Це було диво для тих людей, які не вірять в Бога. Я думаю, так, ми всі повинні почати думати про це. Я віруюча людина, тепер я більше віруючий».

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» аналітик Дмитро Золотухін заявив, що інтереси України у відносинах США і росії завжди будуть залишатись за дужками.

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Фото з акаунту Маска в мережі Х

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