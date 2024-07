«Мене нудить»: що сказав Джо Байден про мільярдера Ілона Маска

Президент США Джо Байден, який нещодавно визнав деякі помилки в своїй передвиборчій риториці, відреагував на можливу підтримку мільярдером Ілоном Маском свого суперника. На особистій сторінці в Х (колишній Twitter) американський президент звинуватив американського бізнесмена, засновника компанії «SpaceX» Ілона Маска та «його багатих друзів» у спробах купити президентські вибори.

Про це Джозеф Байден написав у Х.

Спершу американський президент написав на своєму акаунті в Х повідомлення «I'm sick», що в перекладі означає «Я хворий». В ЗМІ припускають, що таким чином Джо Байден намагався натякнути на своє нещодавнє захворювання на коронавірус. Проте пізніше Байден виклав наступний твіт із надписом «of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election» (від Ілона Маска та його багатих друзів, які намагаються купити ці вибори). Це повністю змінило контекст його попереднього повідомлення щодо хвороби.

Тобто президент США мав на увазі, що його «нудить від Ілона Маска та його багатих друзів, які намагаються купити вибори». Також Байден закликав підтримати його президентську кампанію.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

Раніше повідомляли про те, що Дональд Трамп отримав перемогу в суді, став офіційним кандидатом і назвав свого обранця на пост віцепрезидента США, який категорично вступає проти надання Україні військової і фінансової допомоги з боку США.

