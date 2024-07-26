«Є певні сумніви»: директор ФБР сумнівається, що під час стрілянини на мітингу вухо Дональда Трампа постраждало від кулі

Поки Дональд Трамп в рамках президентських перегонів готується до дебатів з Камалою Гарріс, в Конгресі США пролунала гучна заява щодо обставин замаху на політика. Директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Крістофер Рей припускає, що Дональда Трампа під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії поранила не куля. Про це повідомляє The Guardian.

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Під час слухання Юридичного комітету Палати представників Конгресу США, де розглядали замах на Трампа, директор ФБР заявив наступне: «Гадаю, стосовно експрезидента Трампа є певні сумніви, чи була це куля або уламок від суфлера, який поцілив у його вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР — у самому розпалі».

Крістофер Рей також не впевнений, чи хотів нападник нашкодити лише Трампу, чи й іншим людям, присутнім на мітингу на його підтримку. Адже в чоловіка було 50 набоїв і він почав стріляти в людному місці.

Після слів Рея представник Демократичної партії Ден Голдман — член юридичного комітету Палати представників і колишній прокурор — написав, що варто переглянути офіційні медичні записи Дональда Трампа.

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Раніше повідомляли про те, що після стрілянини у Пенсильванії Трамп не дозволив медичним працівникам публічно говорити про його стан, а сам стверджував, що він отримав кульове поранення на передвиборчому мітингу.

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