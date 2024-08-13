Іран збирається передати росії сотні балістичних ракет: у США прокоментували ситуацію

США заявили, що глибоко стурбовані повідомленнями про те, що Іран планує поставити росії сотні балістичних ракет. Заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател заявив журналістам, що такий крок означатиме драматичну ескалацію, пише Sky News.

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Додамо, що 9 серпня з’явилися повідомлення про те, що десятки військовослужбовців російської армії навчаються в Ірані використовувати систему балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath 360. Два джерела в розвідці також повідомили Reuters, що вони очікують неминучої доставки до росії сотень одиниць такого озброєння.

Вважається, що російські чиновники підписали контракт на ракети з іранськими офіційними особами в грудні минулого року в Тегерані.

Таке озброєння здатне знищувати цілі на відстані до 120 кілометрів. Офіційного підтвердження таких чуток про передачу росії іранських ракет поки нема.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому Іран може дозволити собі більш агресивну поведінку, не турбуючись про реакцію США.

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