Зеленський нагородив орденом «За мужність» лікаря «Охматдиту», фото якого облетіло весь світ (фото)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відзначивши державними нагородами медиків, у тому числі й працівників «Охмадиту», який місцяь тому пережив руйнівний ракетний удар росіян 8 липня.

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Так, в указі, що розміщено на президентському сайті, йдеться про нагородження орденом «За заслуги» ІІ ступеня Анастасії Захарової — лікаря відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», а її колеги — нефролога Світлани Лук'янчик — орденом «За мужність» ІIІ ступеня (посмертно).

Фото Світлани Лук'янчик із соцмереж

Також орденом «За мужність» ІIІ був нагороджений лікар «Охмадиту» Олег Голубченко — саме його фото у скривавленому медичному одягу облетіло увесь світ та потрапило на перші шпальи багатьох видань.

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Фото з мережі

Фото з відкритих джерел

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Фото з відкритих джерел

Медик — уродженець Сімферополя, який переїхав на територію материкової України у 2014 році після окупації піврострова росією. Він — дитячий щелепно-лицевий хірург відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії, який під час атаки робив операцію 5-місячній дитині. Тоді лікарі отримали поранення від уламків, прикриваючи дитину.

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Фото - скріншот

Згодом лікар доєднався до людей, які розбирали завали на території лікувального закладу. Він так і працював — не знімаючи закривавленої уніформи.

Нагадаємо, що російські ракети, які 8 липня вдарили не лише по «Охмадиту», а й по житловому будинку, вбили 33-х людей, з них 5 — діти. 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб було врятовано.

Матеріал про медикиню Світлану Лук'янчик, яка загинула під час ракетного удару по медзакладу «Вибуховою хвилею її відкинуло на підвіконня»: подробиці загибелі лікарки «Охматдиту», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел та скріншоти

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