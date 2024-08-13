Давній подарунок: Кейт Міддлтон продемонструвала рідкісну каблучку від принца Вільяма

Принц і принцеса Уельські випустили відеозвернення на підтримку команди Великої Британії напередодні завершення Олімпіади 2024. Неголеність принца Вільяма одразу ж викликала галас в інтернеті, але момент, коли принцеса Уельська продемонструвала ювелірну прикрасу, яку не можна не помітити, також може збентежити прихильників королівської сім'ї, пише People.

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Кейт, схоже, носить каблучку-обручку Вільяма, яку він подарував їй, коли вони зустрічалися, будучи студентами Університету Сент-Ендрюса на початку 2000-х років. За даними сайту Dress Like a Duchess, задовго до того, як принц Вільям подарував Кейт знамениту обручку своєї матері з сапфіром і діамантами, коли зробив їй пропозицію в 2010 році, він подарував Кейт каблучку-обіцянку з рожевого золота з перлами і гранатом, де перлина символізувала червневий день народження Вільяма, а гранат — день народження Кейт в січні.

За даними видання Dress Like a Duchess, Кейт одягла цю каблучку в червні 2005 року в день свого випуску з Сент-Ендрюса, де вона отримала ступінь з історії мистецтв. Кейт носила каблучку на середньому пальці в юності, а тепер іноді вдягає її на королівські заходи. Наприклад, вона одягла обручку з сірою сукнею від Max Mara під час візиту до Будинку Надії у 2013 році, і того ж року знову вдягла її у скаутський табір Грейт Тауер.

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Познайомившись у 2001 році на першому курсі Сент-Ендрюса, Кейт та Вільям стали друзями перш ніж врешті-решт почали зустрічатися. У 2007 році вони ненадовго розійшлися, але того ж року помирилися, а через три роки заручилися. Вони одружилися 29 квітня 2011 року, а на початку цього року відсвяткували тринадцяту річницю весілля.

Експерт назвав каблучку безцінною серед дуже дорогої колекції ювелірних прикрас принцеси Уельської через її сентиментальне значення.

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Хоча принц Вільям і принцеса Кейт не приїхали до Парижа на цьогорічні Олімпійські ігри, вони поділилися своїм захопленням британськими спортсменами у відео разом з багатьма знаменитостями.

«Від усіх нас, хто дивиться вдома, вітаємо команду Team GB»,— сказала Кейт, одягнена в повсякденну білу сорочку з чорними смужками від Ralph Lauren, у кліпі, опублікованому 11 серпня.

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«Молодці, що досягли всього. Ви були натхненням для всіх нас», — додав Вільям, одягнений у синю сорочку поло, прикрашену олімпійськими кільцями.

Раніше повідомлялося про те, як принцеса Кейт називає короля Чарльза і чому вони мають такі гарні стосунки.

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