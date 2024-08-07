«Вони з неї знущалися»: стало відомо, коли насправді познайомилися Кейт Міддлтон та принц Вільям

Історію кохання принца Вільяма та Кейт, які нещодавно вирушили у відпустку разом з дітьми, розповідають знову і знову. Вони познайомилися в університеті Сент-Ендрюс і стали добрими друзями та сусідами по кімнаті, перш ніж їхня дружба переросла у щось більше. Але чи знали ви, що їхні шляхи, ймовірно, перетнулися ще до навчання в університеті? Про це пише Hellomagazine.

ВІДЕО ДНЯ

У фіналі сезону A Right Royal Podcast, який присвячений принцесі Уельській, ведучі Еммі Гріффітс та Емілі Неш поспілкувалися з королівським біографом Робертом Джобсоном, який розповів про те, як пара познайомилася. Він пояснив: «Ми всі говоримо про те, що вони познайомилися в університеті, але насправді вони були знайомі ще до того, як вступили до університету. Діти з Мальборо та Ітона були такими ж, як звичайні дівчатка й хлопчики, вони спілкувалися та зустрічалися. Тож вони знали один одного раніше. По суті, їхні шляхи перетиналися. Напевно, тому вони змогли швидше розвинути дружбу. Є й інші моменти. Вільям трохи молодший за неї… Якщо говорити про розставання, то їх можна було зрозуміти, вони ж вчилися в університеті! Той факт, що вони так довго протрималися в університетських стосунках, свідчить лише про те, що вони були дуже закохані. Але це десятирічне залицяння було дуже важливим для підготовки її до того, що вона мала робити далі».

У шкільні роки принц Вільям відвідував Ітон, а Кейт — коледж Мальборо після короткого навчання в школі Даун Хаус, яке їй, як відомо, не сподобалося. Роберт пояснював: «Там було багато снобізму. Грубо кажучи, було багато людей, які просто вирішили, що будуть знущатися з неї. Деякий час вона була аутсайдером, і я думаю, що їй було дуже важко».

Королівський автор був сповнений похвал на адресу принцеси Кейт, сказавши: «Вона дуже розумна. Я думаю, що склався певний образ Кетрін, що вона — Степфордська дружина, і це просто неправильний образ. Це дівчина, яка розумна. Вона сталева, вона рішуча. Вона відстоює свою позицію. Наприклад, коли вона вперше потрапила в королівську сім'ю… ідея отримати титул принцеси Уельської, вона не дуже хотіла це робити. І зі своїми дітьми вона чітко дала зрозуміти і королеві, і принцу Уельському, що вона не збирається поспішати робити те, що не обов'язково хоче робити. Гадаю, це вимагає досить багато мужності, тому що ви перебуваєте в абсолютно чужому світі… І вона добре знала свою позицію і зосталася при своїй думці».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про, що Кейт Міддлтон вперше за довгий час з’явилася на публіці.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

173

Читайте нас у Facebook