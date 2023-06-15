Створює проблеми всім, хто її носить: у сварці Вільяма та Кейт звинуватили старовинну прикрасу Діани

На весілля наслідного принца Йорданії Хуссейна та його нареченої Раджви Аль-Саїф Кейт Міддлтон стала чи не найпомітнішою гостею вечора, з'явившись на банкеті в сліпучому золотисто-рожевому платті, розшитому паєтками, від дизайнера Дженні Пек.

До вбрання вона підібрала несподівану прикрасу — кембриджську тіару «Вузлики кохання» (Lover's Knot Tiara), яку вона поєднувала із сережками-канделябрами покійної Маргарет Гревілл. Це вперше, коли тіару було надіто за межами Великобританії. Її взагалі не бачили понад 20 років, допоки принцеса Кейт не з'явилася в ній у листопаді минулого року на прийомі в Букінгемському палаці.

То в чому ж причина?

Тіара «Вузлики кохання» вважається однією з улюблених прикрас принцеси Діани. Вона була передана їй у тимчасове користування після народження принца Вільяма у 1982 році.

Принцеса Діана в тіарі

Хоча прикрасу називають старовинною, насправді це точна копія тіари королеви Марії з перлів та діамантів, яка у 1914 році була створена ювелірним будинком Garrard. Оригінал зберігається в невідомій приватній колекції. Незважаючи на красу та дорожнечу, у «Вузликів кохання» не дуже хороша репутація — кажуть, тіар створює проблеми у всіх, хто її носить. По-перше, вона дуже важка — настільки, що вже за годину-дві від неї починає боліти голова.

Королівські інсайдери стверджують, що і Діана, і Єлизавета ІІ неодноразово скаржилися на це. Крім того, принцеса Уельська говорила, що коштовність створює зайвий шум через перлин груші, що гойдаються, б'ються об деталі корони, — це звук іноді сильно діяв на нерви, роблячи її дратівливою. Втім, Діана була настільки закохана в тіару, що намагалася не зважати на незручності. Після розлучення Діани та Чарльза в 1996 році тіару повернули королеві, і, як повідомляється, вона була замкнена в сейфі Букінгемського палацу, де зберігалася понад 20 років, перш ніж перейшла у спадок до Кейт Міддлтон.

Нинішня принцеса Уельська з гордістю прийняла прикрасу, з якою пов'язано безліч спогадів Віндзорів.

Тіара є точною копією тієї, що належала королеві Марії

Але хоча офіційних підтверджень цьому немає, наближені до корони вважають, що Кейт можуть виникнути такі самі незручності при її тривалому носінні, як і в інших володарок дорогоцінної корони. Чи не це спричинило невелику сварку Кейт і Вільяма на весіллі принца Хуссейна? Після досить бадьорої появи пари на самій церемонії на весільний банкет увечері вони з'явилися вже в іншому настрої. Обидва поводилися стримано і майже не дивилися один на одного. Залишається лише сподіватися, що ця тимчасова негода і незабаром подружжя дозволить непорозуміння.

Втім, розмови про те, що «винувата тіара» — скоріш, за все, лише плітки. Або вигадки репортерів — адже сварки між Вільямом та Кейт не трапилося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон, дізнавшись зі ЗМІ про ймовірні проблеми у шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл, одразу ж запропонувала допомогу родичеві.

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