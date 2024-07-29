Як принцеса Кейт називає короля Чарльза: ось чому вони мають такі гарні стосунки

Принцеса Уельська, яка нещодавно вперше за довгий час з’явилася на публіці, та її свекор, король Чарльз, мають гарні стосунки. Але чи знали ви, що за зачиненими дверима Кейт вживає наймиліше прізвисько, звертаючись до свого свекра? Річард Джобсон з видання The Mail повідомив, що, за словами одного з придворних, Кейт називає Чарльза «дідусем». Відомо також, що Його Величність має кілька ласкавих імен для своєї невістки, наприклад, «улюблена невістка» та «люба невістка». Згідно з повідомленням, він завжди вітає її «люблячим поцілунком», пише Hellomagazine.

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Ще у квітні джерело повідомило HELLO!, що зв'язок між королем та принцесою зміцнився, коли вони звернулися один до одного за розрадою під час діагностування та лікування раку. Король відвідав Кейт, коли вони обидва перебували в лондонській клініці. Вони також пообідали разом у Віндзорі за день до того, як Кейт розкрила світові свій діагноз.

Роберт Гардман, автор книги «Чарльз III», також пояснив: «Цілком очевидно, що він дуже турбується про неї. Впевнений, що він був джерелом комфорту для неї так само, як вона, ймовірно, була джерелом комфорту для нього. Гадаю, це не могло не зблизити їх ще більше. Він завжди дуже поважав свою невістку. Він вважає її просто чудовою. Коли люди знаходяться в лікарні, вони не дуже хочуть метушні. Але факт був такий: король був там, вона була там, і королева також була там з ним. І вони ходили навколо, щоб відвідати та заспокоїти принцесу. Це нагадування про те, що Віндзор — такі ж смертні, як і всі ми. І ми маємо з розумінням та повагою ставитися до того, що вони переживають абсолютний шок у своєму житті. Ба більше, їм доводиться переживати його, коли всі ми говоримо про це».

Здається, Чарльз і Кейт від самого початку стали на правильний шлях. Ще у 2010 році, під час офіційного інтерв'ю про заручини, принцеса разом зі своїм нинішнім чоловіком згадувала, як добре пройшла її перша зустріч з королем.

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«Я страшенно хвилювалася перед зустріччю з батьком Вільяма, але він був надзвичайно привітним, дуже дружелюбним», — говорила Кейт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що колишня невістка королеви Єлизавети II Сара Фергюсон назвала «ключ» до одужання від раку короля Чарльза та Кейт Міддлтон.

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