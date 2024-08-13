«Під звуки сирени»: «МастерШеф» повернув старі конкурси проєкту

Завершились зйомки 14-го сезону популярного кулінарного проєкту «МастерШеф». Нагадаємо, переможницею минулого шоу стала Аліна Бурик з Вінниці. Відомо, що у новому сезоні відбудеться повернення масштабних виїзних конкурсів. Один з них знімали цього літа у серці столиці України — на Андріївському узвозі.

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Конкурс проходив під час відключень світла, ба більше, під час зйомок лунала й сирена. Команда запевняє, що були дотримані всі безпекові правила під час повітряної тривоги. Кулінари-аматори готували просто неба, а всі отримані кошти стали донатом для ЗСУ.

Один з конкусів шоу знімали у серці столиці України - на Андріївському узвозі

— Ми дуже хочемо, аби «МастерШеф» зустрічався зі своїми глядачами у реальному житті, — прокоментував подію креативний продюсер Дмитро Широбоков. - І виїзні конкурси — це для нас ідеальна можливість втілити такі зустрічі в життя. Цього сезону буде два масштабних виїзних конкурси. Також це додаткова можливість разом з глядачами зібрати кошти та спрямувати їх на допомогу ЗСУ.

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Відомо, що під час зйомок конкурсу на Андріївському узвозі проєкту вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Вони стали донатом на дрони для 70 окремого батальйону територіальної оборони, у складі якого нині захищає країну випускник «МастерШеф» Віктор Перехрест.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як популярна шеф-кухарка спровокувала мережу своїми світлинами.

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