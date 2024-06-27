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Шоу-бізнес

Відразу до двадцятки кращих: «МайстерШеф» змінює правила

17:24 27 червня 2024
Судді проекту – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський

Розпочалось виробництво 14-го сезону кулінарного реаліті «МайстерШеф» (СТБ). Прем’єра проєкту відбудеться в осінньому телесезоні. За перемогу змагатимуться аматори, а оцінюватимуть їх незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. За задумом продюсерів в шоу повертаються масштабні виїзні конкурси. Один з таких нещодавно відбувся в самому серці столиці на Андріївському узвозі. Також цього сезону, вперше в історії проєкту, глядачі на офіційній сторінці у соцмережі змогли долучитися до створення нових сценаріїв для «битви чорних фартухів». 14-й сезон здивує ще одним нововведенням — «Золотий фартух».

«Його отримає учасник або учасниця, яким вдасться вразити суддів на кастингу — і одразу потрапить до 20-ки найкращих, — розповів креативний продюсер проєкту Дмитро Широбоков. — Але головний концепт сезону — це локальні продукти та українські страви. Нині відважні українські аграрії мають непростий період, вирощуючи та збираючи врожай в умовах повномасштабної війни, а ми хочемо підтримувати своїх».

Серед героїв проєкту юристи, психологи, засновник волонтерського фонду і навіть прима-балерина Харківського театру. Традиційно «МайстерШеф» оголошуватиме збори на потреби ЗСУ й запрошуватиме на проєкт гостей, чия незламність гідна найвищої поваги.

Проєкт і надалі допомагатиме 70-му окремому батальйону територіальної оборони, у складі якого захищає країну випускник «МайстерШеф» Віктор Перехрест.

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 13-го сезону «МайстерШеф» розповіла про виклики останніх років.

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