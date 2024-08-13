«Треба мати совість»: українська співачка про Лорак, яка проміняла Україну на кривавий режим рф

Народна артистка України Катерина Бужинська свого часу займалася з викладачкою з вокалу у Чернівцях Марією Когос. У неї також навчалася Ані Лорак. Співачка не змогла не прокоментувати позицію зрадниці, яка обрала криваві рублі, повідомляє news.telegraf.com.ua.

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«Так, ми разом займалися у Марії Аронівни. У неї навчалося багато знаних співачок — Марта, Таня Решетняк… Я Лорак засуджую, адже вона продалася за гроші. Треба мати совість і гідність і не забувати Батьківщину та свій народ», — сказала Бужинська.

Катерина нагадала, що у Чернівцях на Театральній площі є Алея Слави, де розміщені «зірки» Софії Ротару, Іво Бобула, її та інших артистів.

«Зірку» Ані Лорак люди розбили вщент, бо вони дуже обурені, — говорить Бужинська. - Мені не зрозуміла позиція, коли кажуть, що мистецтво поза політикою. В час, коли вбивають дітей і українці страждають, не може публічна особа мовчки стояти осторонь і не висловлювати свою думку з приводу того, що відбувається".

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зрадниця Лорак поскаржилася на свою 12-річну доньку.

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