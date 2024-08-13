Закликав вбивати українських дітей: в Україні повідомили про вирок відомому кремлівському пропагандисту

Відомого російського пропагандиста — ексдиректора RT — засуджено за заклики вбивати українських дітей.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що суд визнав колишнього директора Russia Today винним у публічних закликах до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України).

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В суді доведено, що 2022 року засуджений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та Telegram, які читають та дивляться сотні тисяч підписників.

«В лютому 2023 року за публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today було визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України). Йому призначено максимально можливе за санкціями статей покарання — 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна», — зазначили в прокуратурі.

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Фото Красовського з Вікіпедії

В ОГ не називають імені засудженого, але відомо, що «топити та спалювати українських дітей» в ефірах закликав пропагандист Антон Красовський.

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До речі, Красовський у грудні 2023 року потрапляв до лікарні з отруєнням, яке могло бути не випадковим. Він очолював російськомовну дирекцію RT до жовтня 2022 року, коли головна редакторка RT Маргарита Симоньян зупинила співпрацю з ним через заяви пропагандиста щодо українських дітей.

Фото Pixabay



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