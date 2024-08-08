«Шансу в нас може й не бути»: військовий аналітик про плани путіна досягти прориву до кінця року

Директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, який досліджує сферу оборони й національної безпеки, вважає, що геополітична ситуація розвивається так, що шансу в нас може й не бути, якщо війна розтягуватиметься у часі. Й тому Україна має діяти нестандартно для перехоплення ініціативи в росіян. На його думку, в росіян є часу так само, як і у нас, — до листопада 2024-го. Максимум — до лютого 2025 року.

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«Є аналітики, які кажуть, що Україна має зайняти зараз стратегічну оборону та збирати сили на 2025−2026 роки. Але я вважаю, що геополітична ситуація розвивається так, що шансу в нас може й не бути. Задум кремля — прорвати фронт і примусити Україну до капітуляції на фоні зміни геополітичної обстановки. Насамперед йдеться про вибори у США та ймовірність приходу до влади Трампа, який може закликати путіна й Зеленського до переговорів. Це накладає на весь 2024 рік відбиток того, що нам справді треба спробувати переламати ситуацію», — сказав він в інтерв’ю УП.

Одним з нестандартних рішень Самусь називає блокаду Криму, бо він є «центром тяжіння» цієї війни і для України, і для росії.

«Тому навіть втрата росією ефективного контролю в Криму зламає повністю всі її плани, і ми перехопимо ініціативу. Це може бути знищення Керченського мосту, перерізання наземного коридору до півострова, знищення систем ППО та базування російської авіації й флоту на території Криму», — сказав військовий аналітик.

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За його словами, на 2025 рік у росії ще вистачить танків і броньованих машин, а далі почнеться дефіцит їхньої кількості.

Головною перевагою росіян Самусь називає масованість людських ресурсів, техніки, авіації та ракет.

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«І це величезна проблема, тому що ця маса часто дає змогу просуватися на фронті. Неможливість протидії російським ФАБам (фугасним авіабомбам. — Авт.) і КАБам (керованим авіабомбам. — Авт.). Ці бомби не надто точні, але за рахунок того, що росіяни використовують їх понад сотню на добу, на деяких ділянках наші позиції просто стираються», — пояснив він.

За словами експерта, росіяни найкраще протидіють нам за допомогою РЕБ.

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«Вони почали займатись розвитком цих засобів після багатьох проблем, які виникли з ними під час війни проти Грузії у 2008 році. Їм вдалося тоді зробити дуже потужний ривок у розвитку РЕБ, бо європейці, на жаль, були дуже відкриті до росіян і передали їм величезну кількість технологій», — сказав Самусь.

Коментуючи «комерційну» мобілізацію, Самусь говорить, що тактичні успіхи ворог має завдяки людській масі.

«У них командири рот фактично не знають особового складу, просто тому, що їм не треба це робити: їм присилають «м'ясо», яке вони одразу ж відправляють на забій, і їм відразу присилають нове «м'ясо». І воно доволі дороге, бо підписує контракт на понад 20 тисяч доларів. І саме це одна з причин, чому росіяни можуть просуватися.

Якщо уявити ситуацію, що ціни на нафту падають, я думаю, що вже за кілька місяців росія не зможе забезпечувати собі таку «комерційну мобілізацію» і їй треба буде проводити звичайну, а це може викликати напругу серед населення, як це було у 2022 році", — пояснив він свою думку.

Основним планом путіна до кінця поточного року Самусь називає Донбас. Якщо росіянам вдасться просунутися на ньому далі, то вони будуть вкидати туди більше резервів, щоб розширювати цей прорив.

«Якщо уявити, що путін до грудня не окупує всю Донецьку область, то його ультиматуми під час можливих переговорів будуть виглядати несерйозно. Тому для чого путін іде на Покровський напрямок? Бо там у нього зараз найбільші успіхи, на ньому росіянам поки що вдалося прорвати нашу оборону найбільше. Тому зараз мінімальне завдання путіна, щоб мати серйозну позицію за столом переговорів, — це Донбас. Якщо менше, для нього це буде проблема», — підсумував експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що, на думку експертів ISW, росіяни просуваються під Покровськом повільно, але впевнено.

Фото: скриншот відео УП

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