Відповідь рф на наступ ЗСУ в Курській області: в The Times назвали цілі росіян в Києві

росія може завдати масованого ракетного та дронового удару по столиці України. Такий перебіг подій не виключається після успішного наступу українських Збройних сил у Курській області росії, що розпочався нещодавно. Про це повідомляє видання The Times.

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Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві розповіло виданню, що наразі Україна готується до агресивної відповіді з боку рф у вигляді спроб завдання ударів по важливих об'єктах у Києві та центрах прийняття рішень.

Джерело зауважило, що росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші урядові будівлі.



Удар може здійснюватися за допомогою високоточних ракет та дронів-камікадзе, які мають на меті зруйнувати критичну інфраструктуру міста, а також посіяти паніку серед мирного населення. Українські військові перебувають у повній бойовій готовності, системи ППО активовані для захисту столиці від можливого удару.

«росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним», — сказав анонімний співрозмовник The Time.

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Водночас українські військові продовжують активні бойові дії на території Курської області. Експертка НАТО назвала п’ять можливих цілей операції ЗСУ на території росії. А аналітики Інституту вивчення війни спрогнозували сценарії можливої відповіді країни-агресорки на рейд ЗСУ в Курську область.

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