У прикордонній зоні Сумської області запроваджено обмеження на пересування громадян: що важливо знати

У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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«Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів. Довідково. Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України. (контактний номер телефону: +380 960 322 339)», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Закарпатті було запроваджено нові обмеження на кордоні.

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