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Може бути небезпечно: принц Гаррі та Меган Маркл збираються до Колумбії

16:29 16 серпня 2024
Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі, які наполягають на поїздці до Колумбії, матимуть величезну команду безпеки під час їхнього туру південноамериканською країною, пише The News. Інсайдер розповів виданню, що пара з Каліфорнії матиме надійну безпеку, оскільки вони будуть подорожувати з віце-президенткою Колумбії Франсіа Маркес.

Джерело повідомило: «Вони будуть з віце-президенткою, яка має велику охорону, тому що на неї робили замахи».

Проте джерело також повідомило таке: «Але люди скаржаться, чому колумбійські платники податків повинні взяти на себе величезні витрати на безпеку Сассексів».

Кажуть, що Меган і Гаррі все ж таки занепокоєні безпекою їхнього туру. Минулого року віце-президентка Колумбії заявила, що її охорона завадила спробі її вбити. Вона сказала, що біля її сімейного будинку на південному заході Колумбії знайшли вибухівку.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі надзвичайно опікується безпекою своєї родини. Однак раніше він сам наражав своїх дітей і Меган Маркл на безпосередню небезпеку, коли вихвалявся у своїй книзі «Запасний» вбивством 25 повстанців Талібану.

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