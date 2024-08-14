41.08 / 41.60 45.03 / 45.73
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Віцечемпіон Європи з футболу покликав заміж красуню, яка володіє модним брендом (фото)

11:17 14 серпня 2024
Джон Стоунз із нареченою

Володар 18 титулів у футболці «Манчестер Сіті» та віцечемпіон Євро-2024 у складі збірної Англії, 30-річний захисник Джон Стоунз вирішив розлучитися з парубоцьким життям і під час романтичного відпочинку за кордоном зробив пропозицію своїй 35-річній коханій Олівії Нейлор, повідомляє The Sun.

Про це красуня, яка володіє брендом дитячого одягу Moosh, повідомила на своїй сторінці Instagram. «Майбутня місис Стоунз», — написала Олівія, додавши емодзі у вигляді обручки.

На знімках осяяна наречена позує поруч із шампанським, тортом та квітами, стоячи поруч із табличкою з написом «Заручені». А ще Олівія, що красується з друзями, показала святковий торт з написом «Кохання солодке» та полуницю, вкриту глазур'ю, а також персональні келихи для шампанського.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Джон та Олівія почали зустрічатися у 2019 році. У січні минулого року, після повернення Стоунза з ЧС-2022 у Катарі, дівчина народила сина.

Додамо, що найбільш високооплачуваний захисник англійської прем'єр-ліги Джон Стоунз, який заробляє 290 тисяч євро на тиждень, з 2008 року перебував у стосунках з Міллі Севедж. У квітні 2017-го у пари народилася донька, але за півтора року Джон і Міллі розлучилися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що герой півфіналу Євро-2024 покликав заміж матір своїх дітей у приголомшливому куточку світу.

Фото Instagram

171

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Стрільцям — пригоди, Тельцям — стабільність, Овнам — прибутки: індійський Таро-гороскоп на тиждень до 18 серпня

Альваро Мората з дружиною та дітьми

Чемпіон Європи з футболу приголомшив розлученням з матір'ю чотирьох своїх дітей (фото, відео)

F-16

Два літаки F-16 передали для дуже специфічної ролі — ЗМІ

Зоряне небо

Тільцям випаде шанс покращити фінансове становище, а на Левів чекає успіх у професійній сфері: гороскоп на вівторок, 13 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту