Віцечемпіон Європи з футболу покликав заміж красуню, яка володіє модним брендом (фото)

Володар 18 титулів у футболці «Манчестер Сіті» та віцечемпіон Євро-2024 у складі збірної Англії, 30-річний захисник Джон Стоунз вирішив розлучитися з парубоцьким життям і під час романтичного відпочинку за кордоном зробив пропозицію своїй 35-річній коханій Олівії Нейлор, повідомляє The Sun.

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Про це красуня, яка володіє брендом дитячого одягу Moosh, повідомила на своїй сторінці Instagram. «Майбутня місис Стоунз», — написала Олівія, додавши емодзі у вигляді обручки.

На знімках осяяна наречена позує поруч із шампанським, тортом та квітами, стоячи поруч із табличкою з написом «Заручені». А ще Олівія, що красується з друзями, показала святковий торт з написом «Кохання солодке» та полуницю, вкриту глазур'ю, а також персональні келихи для шампанського.

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Джон та Олівія почали зустрічатися у 2019 році. У січні минулого року, після повернення Стоунза з ЧС-2022 у Катарі, дівчина народила сина.

Додамо, що найбільш високооплачуваний захисник англійської прем'єр-ліги Джон Стоунз, який заробляє 290 тисяч євро на тиждень, з 2008 року перебував у стосунках з Міллі Севедж. У квітні 2017-го у пари народилася донька, але за півтора року Джон і Міллі розлучилися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що герой півфіналу Євро-2024 покликав заміж матір своїх дітей у приголомшливому куточку світу.

Фото Instagram

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