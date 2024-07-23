Герой півфіналу Євро-2024 покликав заміж матір своїх дітей у приголомшливому куточку світу (фото)

Футболіст «Астон Вілли» та збірної Англії Оллі Уоткінс, переможний гол якого на 90+1-й хвилині «поховав» у півфіналі Євро-2024 голландців, зробив пропозицію своїй дівчині Еллі Олдерсон в Італії, повідомляє The Sun.

ВІДЕО ДНЯ

28-річний форвард опублікував у соцмережі чудові фотографії з готелю Mandarin Oriental з видом на озеро Комо та Альпи. «Майбутня дружина! 21.07.2024 . Це було правильно», — підписав знімки Оллі Уоткінс, на одному з яких футболіст, опустившись на одне коліно, дарує коханій обручку з діамантом.

«Такий щасливий за вас обох! З любов'ю, майбутній зятю!" – написав у коментарях брат Еллі.

Повідомляється, що пара разом із 2018 року. За цей час Еллі вже народила двох дітей: дочці футболіста та дизайнера інтер'єрів Амарі – 2 роки, синові Марлі – рік.

Сам Уоткінс виріс без батька, який пішов із сім'ї, коли майбутній віцечемпіон Європи (нагадаємо, Англія у фіналі Євро-2024 програла Іспанії — 1:2) був ще маленьким. Оллі, а також двох його братів та сестру, виховувала мати — співачка Делсі-Мей Уоткінс (під сценічним ім'ям Рубі Вашингтон вона досі виступає на круїзних лайнерах по всьому світу, у театрах, парках відпочинку, клубах та готелях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу повінчався з красунею-моделлю.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook