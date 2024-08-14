Тільки за червень та липень Порошенко збагатів на понад 38 мільйонів, — дані НАЗК

Лідер найбагатшої парламентської фракції Петро Порошенко лише за два місяці літа збагатів ще на понад 38 мільйонів гривень. Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Відповідно до поданих у червні та липні декларацій, Петро Порошенко став багатшим на понад 38 мільйонів 200 тисяч гривень.

Також, згідно аналітичного звіту YouControl, депутати від партії «Європейська солідарність», яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися на суму більшу, ніж усі інші депутати разом узяті.

Окрім того, у 2022 році лідер фракції «Європейська солідарність» збагатився у 20 разів більше, ніж до війни, задекларувавши майже 1,5 млрд грн заробітків. Таким чином, Порошенко увійшов в трійку найзаможніших олігархів країни. У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів.

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Також, за повідомленнями ЗМІ з посиланням на НАЗК, «Європейська солідарність» Петра Порошенка вивела з бюджету України на власний рахунок 35 мільйонів гривень. Кошти початково призначалися для фінансування політичних партій, але були використані політсилою Порошенка в інший спосіб завдяки схемі з купівлею державних облігацій.

Раныше повідомлялося, що Порошенко організував бронювання від армії своєму адвокату.

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