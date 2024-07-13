Робила ін’єкції зі спермою лосося: Кім Кардаш’ян здивувала шанувальників

Кім Кардаш'ян, яка вже «почала полювання» за новим бойфрендом, в одному з останніх епізодів сімейного реаліті-шоу розповіла про незвичайну б'юті-процедуру.

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Їй в обличчя вкололи сперму лосося. Ця процедура призначена для того, щоб надати шкірі сяйва, також вона має зволожувальний та омолоджувальний ефект.

При процедурі, звичайно, застосовується не сама лосося сперма, а одержувана з неї ДНК, яка коротко називається PDRN, пишуть ЗМІ.

«Мені зробили процедуру догляду за обличчям за допомогою ін'єкції сперми лосося», — розповіла Кім, зазначивши, що результату вона поки не побачила.

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Її близьких, особливо маму Кріс Дженнер, це одкровення дуже здивувало.

43-річна Кім — не перша зірка, яка робила цю процедуру. Минулого року про подібне розповідала Дженніфер Еністон. За словами 55-річної зірки серіалу «Друзі», найбільше її цікавило питання, як саме виробники одержують сперму лосося. Цікаво, що Еністон теж не помітила особливого ефекту від процедури.

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Кім Кардашьян і раніше використовувала спірні способи стати гарнішою. Наприклад, у 2013 році вона зробила «маску вампіра». Для цього у неї взяли плазму, збагатили тромбоцитами, зробили мікродермабразію та нанесли «криваву» маску на обличчя. Ця процедура стала заміною плазмоліфтингу, який Кім на той момент не могла робити, оскільки була вагітною.

Два роки тому Кім схудла на сім кілограмів за три тижні за допомогою виснажливих тренувань та препарату «Оземпік» заради того, щоб одягнути сукню Мерилін Монро на Met Gala.

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Раніше зірка реаліті-шоу зізнавалася, що заради того, щоб мати кращий вигляд, вона готова на все. «Якби мені сказали, що треба їсти лайно щодня, щоб виглядати молодшим, я робила б це», — говорила Кім.

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