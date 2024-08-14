Дякуємо, що не залишили нас: як мешканці Суджі зустрічають українських військових

Українські військові, які взяли під контроль місто Суджа в Курській області, допомагають місцевим мешканцям. Зокрема, з продуктами харчування. Адже російська влада залишила їх просто напризволяще.

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Про це стало відомо з репортажу ТСН.

«Спасібо мужикі, хоть ви нас нє кінулі», — подякував один з місцевих мешканців, який живе у підвалі.

Попередження для бійців ЗСУ

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Вхід до укриття

Люди живуть у підвалі

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Місцеві мешканці обурено кажуть, що влада не просто не вивезла їх. Що більше — їх навіть не повідомляли про те, що евакуація буде відбуватися. Люди вже тиждень перебувають у підвалах. За їхніми словами, зі сховищ неможливо вийти через авіабомби, якими закидає російська армія.

«Вони просто поїхали. Навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося без засобів існування, без води, без їжі…», — розповіла одна з жінок, яка зараз живе у підвалі.

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На сьогодні в місті перебуває лише близько 100 жителів — це і дорослі, і діти.

Мешканці Суджі

У містян залишилося критично мало їжі, але українські військові привезли для них гуманітарку — воду та їжу. Місцеві мешканці дякують ЗСУ за допомогу та скаржаться, що їхній диктатор володимир путін не усвідомлений про ситуацію в Курській області.

Нагадаємо, що російські військові злочинці досі запускають з території Курської області ракети і дрони-камікадзе по Україні. Попри це, Курська операція ЗСУ нагадує харківський та херсонський контрнаступи 2022 року, в яких швидкісні українські маневри захопили росію зненацька.



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