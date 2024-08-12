«Це був блискучий крок України»: аналітики про бої в Курській області

Українські війська та бронетехніка продовжують просуватися вглиб російської Курщини, беручи в полон військових рф. ЗСУ зайняли багато сіл та увійшли у місто Суджа. Про ситуацію на Курщині розповідає thehill.com.

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Хоча незрозуміло, як триватиме наступ, Україна успішно змінила наратив війни, увірвавшись на територію росії, сказала Алена Кудзько, віцепрезидентка з питань політики та програмування аналітичного центру GLOBSEC.

«Українці щосили намагаються змінити наратив війни. До Курська було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена, — сказала вона. — Цією атакою Україні фактично вдалося продемонструвати, що справді є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати росію».

Курська операція нагадує харківський та херсонський контрнаступи 2022 року, в яких швидкісні українські маневри захопили росію зненацька.

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Вторгнення України спричинило тиск на росію з метою відволікти війська та захистити свої кордони, сказав Федеріко Борсарі, співробітник програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики.

«Тепер від росіян залежить, що вони хочуть робити з цим наступом на Курськ, — сказав він. — Гадаю, росіяни спробують подолати тиск, навіть якщо це означає можливе надання Україні деяких варіантів в іншому місці».

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З усім тим він додав, що на даному етапі ще не зрозуміло, чи матиме атака якийсь драматичний ефект на лінії фронту, де Україна залишається у складному становищі, намагаючись відбити російські атаки з виснаженням живої сили. У той час як місяці затримки допомоги США завдали шкоди обороні України, американська зброя та обладнання вартістю мільярди доларів зараз помітні на полі бою.

Нове озброєння містить F-16, невелика партія яких прибула в Україну, щоб допомогти захистити небо. Перевага в повітрі має вирішальне значення для високошвидкісної маневрової війни, але неясно, чи використовувалися F-16 або були частиною розрахунку в Курській області, йдеться у статті.

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Наступ на Курщину, ймовірно, є спробою компенсувати ці труднощі, сказав Рафаель Лосс, політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

«Найголовніша проблема для України на сьогодні — це кадри, — зазначив він. — Можливо, новина про зухвалий маневр спонукає українських добровольців записатися до війська».

Томаш Блусевич, науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету, сказав, що Україна, ймовірно, відступить від Курська, але лише після того, як змусить росію перекинути кілька бригад, які використовуватимуть позиції на лінії фронту.

«Тепер вони повинні рухатися. А росіяни в цьому погані. Вони погані в логістиці, — сказав він. — Це був блискучий крок України… Вони вже досягли величезного успіху, змусивши росію перевести свої війська, продемонструвавши, що росія беззахисна в інших областях. Це величезний удар по престижу путіна».

Замість того, щоб утримувати територію, план України може полягати в наступі на стратегічні ресурси в росії, включно з обладнанням і територіями, які використовуються для проведення атак. Захоплення полонених і території також можна використовувати для переговорів і обміну полоненими.

Брок Бірман, запрошений старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, сказав, що наступ мав стратегічне значення в регіоні росії з важливими активами, які Україна може знищити як загрозу. Це також «спосіб розосередити лінію фронту» і змусити росію «перерозподілити ресурси», щоб захистити свої активи, додав він.

«Тепер їм доведеться подумати про те, як відбувається цей розподіл не лише в цьому конкретному регіоні, але й уздовж дуже-дуже довгого кордону», — сказав він.

Раніше експертка НАТО назвала п’ять цілей наступу ЗСУ у Курській області.

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