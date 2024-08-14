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«путін впевнений в миролюбності НАТО»: журналіст про реакцію кремлівського диктатора на рейд ЗСУ в Курську область

18:01 14 серпня 2024
операція ЗСУ у Курській області
Рейд ЗСУ в Курську область і реакція на нього російського керівництва засвідчили, що росія більше боїться України, ніж НАТО, навіть при тому, що НАТО — це потужний військовий альянс з великим населенням, бюджетами на оборону, передовими технологіями та ядерною зброєю. Про це пише в своєму пості в Facebook журналіст Дмитро Тузов.

«Розкрито ще один фейк путіна. росія виводить війська з Калінінграда, перекидаючи їх у Курську область. Про це повідомив міністр оборони Литви. Таким чином московський режим визнає, що не очікує нападу з боку країн НАТО, на чому було побудовано всю російську пропаганду і обгрунтування нападу на Україну в стилі «НАТО наближається». Певну кількість українських військових в Курській області у кремлі сприймають як більшу загрозу, аніж від Альянсу, який об'єднує країни з населенням під мільярд людей, з величезними бюджетами на оборону, передовими технологіями і ядерною зброєю.

Ця ситуація демонструє не лише тотальну брехню московського режиму, а й відсутність страху перед найбільшим військовим об'єднанням планети. В москві впевнені у тому, що НАТО — це оборонний союз країн, які не перейдуть жодних кордонів і червоних ліній. Навіть, якщо на російських кордонах гулятиме вітер. путіну потрібна Україна. В миролюбності НАТО він впевнений", — підсумував Дмитро Тузов.

Раніше експерт розповів, як Україна може залишити москву без захисту з неба.

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