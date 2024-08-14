Треба більше працювати ракетами: експерт розповів, як Україна може залишити москву без захисту з неба

Якщо буде підтверджено влучання по складу з «Кинджалами» на аеродромі «Саваслєйка», то це стане ще одним доказом того, що Україна розширює свої можливості для ударів по території рф, а контрнаступальна операція Сил оборони в курській області посилює спроможності української авіації залишити небо над москвою без оборони.

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Про це в етері «Апостроф TV» розповів Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

«Українські удари по території росії стають не тільки більш дальніми, а й значно потужнішими. Якщо раніше були удари по російських нафтопереробних заводах, то зараз удари дронів виводять з ладу військові аеродроми і вщент руйнують склади з боєприпасами. І це дуже добре, бо ми вже бачимо результат — зменшення застосування ворогом тих самих КАБів. Але окрім ударів дронами, нам треба більше працювати ракетами, адже це дозволить завдати потужніших ударів по злітно-посадкових смугах і унеможливить їх використання для авіаударів по Україні.

Слід зауважити, що за 2,5 роки повномасштабного вторгнення Україна за допомогою приватних компаній розгорнула потужне виробництво безпілотних систем, які дозволяють не тільки завдавати удари, а й проводити розвідку вглиб території противника — до 2,5 тисячі кілометрів", — розповів Храпчинський.

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Також експерт прокоментував удари БПЛА в ніч на 14 серпня по аеродрому «Саваслєйка», звідки злітають носії ракет «Кинджал».

«Насправді Україна вже має досвід знищення літаків МІГ на аеродромі «Бельбек» в окупованому Криму, хоча тоді не уточнювалося, чи це були носії ракет «Кинджал». Якщо буде підтверджено влучання по складу з «Кинджалами» на аеродромі «Саваслєйка», які повинні були там бути, це буде дуже позитивно для нас, адже це дуже дороговартісні і рідкісні ракети для РФ. Звичайно, удари по літаках РФ може призвести до їх дефіциту, в Росії не так багато модернізованих під «Кинджали» літаків, в іншому випадку їм доведеться передислоковувати літаки з інших напрямків.

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Цієї ночі також було завдано удару по аеродрому «Балтімор» — це основний аеродром, звідки завдаються удари КАБами по Харківщині і Сумщині, тож це теж буде мати позитивне значення для нас", — зауважив Храпчинський.

Також експерт проаналізував значення вже отриманих результатів курської операції.

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«Якщо ми закріпимося на території Курської області, то це матиме значення для організації ворогом ракетних атак по території України і ударів „шахедами“, адже з аеродрому „Щолкіно“ під Курськом росіяни запускають „шахеди“ по Україні. Також можна говорити про аеродром, на якому базується полк протиповітряної оборони з літаків Су-35 і Су-30, які безпосередньо захищають москву. Напрямок руху Сил оборони дозволяє вдарити нам по цьому аеродрому потужніше і ми можемо залишити частину москви і московської області без захисту з неба», — припустив експерт.

Зазначимо, що у військовій операції ЗСУ на території Курської області рф бере участь українська авіація. Українські винищувачі Су-27 завдають удари по російській армії. Зокрема, український літак завдав удару по російському командному пункту в Тьоткіно, за кілька км на північ від лінії фронту в Курську.

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області триває з 6 серпня. Українські військові зайшли вже в десяитки населенних пунктів на Курщині. А з початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 військових рф, є просування на 1−2 км. Завершено пошук та знищення противника в місті Суджа, повідомив головком ЗСУ генерал Сирський. Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції в східній та південній операційних зонах.

Крім того, на території бєлгородській області (рф) відсьогодні, 14 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Місцева влада пояснює це важкою безпековою обстановкою через війну.

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