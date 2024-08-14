Сирський зробив заяву по ситуації в Суджі: про що в ній йдеться

Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у суджі курської області. В цілому українські військові з початку доби просунулися у прикордонних районах рф.

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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському.

«Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів», — зазначив головком.

Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.

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Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 російських військових.

«Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат», — заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з генералом Сирським.

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Зазначимо, що минулого тижня росіяни поскаржилися на прорив кордону у курській області. У прикордонних з Україною районах рф точаться бойові дії. Крім того, російський режим запровадив режим контртерористичної операції у брянській, курській і бєлгородській областях. Попри це кремль намагався применшити масштаби операції у курській області.

Ми також розповідали про те, як мешканці Суджі зустрічають українських військових.

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