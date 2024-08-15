Батька героя Євро-2024 доправили до лікарні з ножовими пораненнями (відео)

Підготовка чемпіона Європи з футболу у складі збірної Іспанії (і найкращого молодого гравця Євро-2024) 17-річного Ламіна Ямаля до старту чемпіонату країни у футболці «Барселони» затьмарена новиною про напад на його 36-річного батька Муніра Насрауї, повідомляє Mundo Deportivo.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні ввечері Насрауї отримав два ножові поранення на паркуванні у містечку Матаро. За інформацією джерела, батько юної зірки «Барси» перебуває у лікарні Бадалони, його життю нічого не загрожує. Водночас поліція вже затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину.

Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому показано сварку батька Ямаля та сусідів, що сталася вдень, коли Мунір вигулював собаку. Перепалка мало не закінчилася бійкою (батька Ямаля облили водою з балкона), проте на місце прибула поліція.

Додамо, що чемпіон Іспанії у футболці «Барселони» та тріумфатор Євро-2024 у складі збірної Іспанії Ламін Ямаль (його батько — з Марокко, а мати — з Екваторіальної Гвінеї) до своїх 17 років уже встиг зібрати купу рекордів. Досить відзначити, що талант — наймолодший автор голів у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів та на чемпіонатах Європи, а також автор найкращого голу Євро-2024.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста «Динамо», «Шахтаря» та «Манчестер Юнайтед» побили в москві.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook