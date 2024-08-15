На тендері ДП «Медичні закупівлі» на ліках для онкохворих можуть «наварити» 200 млн грн

У ДП «Медичні закупівлі», яке планують долучити до сумнозвісного відновлення «Охматдиту», може вибухнути новий гучний корупційний скандал. Цього разу він стосується закупівлі ліків для онкохворих за завищеними цінами, пише у своїй статті для сайту «Обозреватель» адвокат Олег Перегуда.

ВІДЕО ДНЯ

Головними учасниками скандалу, за його словами є ТОВ «СТМ-Фарм» і ТОВ «Діатом», які давно відомі на ринку медикаментів і фігурують у низці скандалів щодо продажу ліків за завищеною схемою.

Перегуда зазначив, що схема виглядає так: на тендер подаються кілька компаній. Далі учасники схеми майже одночасно подають практично ідентичні пропозиції, що вищі за інші. Після цього вони подають скаргу в АМКУ щодо «аномально низької» ціни інших учасників. І далі результати торгів скасовуються на користь однієї з компаній із завищеними цінами.

У нинішньому випадку, пише автор статті, мова йде про закупівлю препарату Еверолімус, дозуванням 5 і 10 мг. Торги виграла компанія ТОВ «Укрфармгруп», бо запропонувала ціну, яка загалом була нижчою на 212 мільйонів гривень, ніж у інших учасників тендеру. Однак Антимонопольний комітет скасував результати торгів, оскільки отримав скаргу від одного з їх учасників.

РЕКЛАМА

«Здавалося б, під час війни, в умовах практично непрацюючої економіки, збереження у бюджетних коштів є вкрай важливим для держави. Натомість ТОВ «Укрфармгруп» зобов'язали надати обґрунтування «аномально низької ціни»! Вочевидь, комусь з чиновників не зрозуміло, якою насправді має бути вартість ліків для онкохворих, якщо на них не ставити маржу на «відкати», — пише автор статті.

Тож компанія «Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед», уповноважений представник в Україні фармвиробника «Натко Фарма Лімітед», чию продукцію пропонувало ТОВ «Украфармгруп», звернулася до президента України Володимира Зеленського, Ради нацбезпеки і оборони, лідерів фракцій ВРУ, народних депутатів та правоохоронних органів з проханням втрутитися у ситуацію, що має всі ознаки корупції. Крім того, компанія також подала заяву про запобігання кримінального правопорушення Міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку, в. о. директора Бюро економічної безпеки Вадиму Перхуну та голові рахункової палати Ользі Піщанській.

РЕКЛАМА

«В час, коли вся країна збирає по 5 гривень на дрони, автівки та РЕБ для військових, відправити 200 мільйонів гривень в кишені негідників — це не просто марнотратство — це військовий злочин», — йдеться в заяві компанії.

Також, адвокати «Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед», за словами Перегуди, готують документацію для правоохоронних органів Індії, Іспанії та Нідерландів, стосовно виробників груп Synthon, Biocon, щодо підтримки діяльності їхніх дистрибʼюторів — ТОВ ТОВ «СТМ-Фарм» і ТОВ «Діатом» на території України. Запити готуються в МЗС, прокуратуру та правоохоронні органи.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Києві продавали ліки-підробки для онкохворих.

56

Читайте нас у Facebook