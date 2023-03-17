Завозили як «гуманітарку»: в Києві продавали ліки-підробки для онкохворих

В Україну під виглядом гуманітарної допомоги планували ввезти оптові партії підроблених лікарських засобів, зокрема — для лікування онкологічних захворювань. Злочинне угруповання у складі організатора і трьох учасників, яке діяло в Києві, викрили кіберфахівці СБУ.

Серед вилученого у зловмисників виявилися 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.

Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

▪️ мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;

▪️ чорнову бухгалтерію;

▪️ 3 автомобілі, якими доставляли «ліки»;

▪️ понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції «виробника» характеристикам.

Фальшивки мали всі ліцензії і сертифікати

Тож всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321−1 Кримінального кодексу України («Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою»). Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Також перевіряється причетність до розповсюдження псевдоліків понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних.

Нагадаємо, на початку року співробітники СБУ викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, який сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості. Зокрема, він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою.

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