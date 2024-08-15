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Керівник апарату принца Гаррі звільняється після трьох місяців роботи: що сталось

15:18 17 серпня 2024
принц Гаррі

Керівник апарату герцога Сассекського Джош Кеттлер залишив свою посаду після трьох місяців. Він був найнятий з випробувальним терміном. Рішення було обопільним, і обидві сторони погодилися, що він їм не підходить. Кеттлер, який приступив до виконання своїх обов'язків всього за тиждень до офіційного візиту принца Гаррі і Меган Маркл до Нігерії в травні, також супроводжував герцога Сассекського в його поїздці до Лондона на святкування 10-ї річниці «Ігор Нескорених», пише People.

Джош Кеттлер проживає в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, раніше був керівником апарату та керівником відділу стратегічних партнерств комунікаційної платформи Cognixion.

Новина про звільнення Джоша з'явилася менш ніж через два тижні після того, як Франсія Маркес, віце-президентка Колумбії і перша темношкіра жінка на цій посаді, оголосила, що 39-річний принц Гаррі та 43-річна Меган відвідають Колумбію. Дати візиту поки що не повідомляються.

«Як віце-президентка Колумбії і міністерка рівності та справедливості, я рада повідомити, що принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, люб'язно прийняли моє запрошення відвідати нашу прекрасну країну», — йдеться в заяві Маркес.

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Візит включатиме відвідини столиці Колумбії Боготи, а також Картахени та Калі.

Поїздка до Південної Америки стане другою офіційною міжнародною поїздкою принца Гаррі та Меган з моменту їхнього переїзду до США та оселення в Каліфорнії у 2020 році. Під час поїздки до Нігерії вони висвітлили ініціативи свого фонду Archewell Foundation щодо психічного здоров'я молоді та просували Ігри Нескорених. У Колумбії вони зосередяться на просуванні Фонду Archewell — безпечного цифрового середовища перед тим, як у листопаді країна прийматиме першу Всесвітню конференцію з питань ліквідації насильства над дітьми.

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Раніше перша леді Нігерії розкритикувала Меган Маркл за поведінку під час візиту.

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